Челябинская область держит рекордный уровень заболеваемости COVID

Заболеваемость коронавирусом держится на одном уровне Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 8 октября зафиксировано 96 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, включая семь школьников, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Накануне в регионе был зафиксирован абсолютный рекорд за последние несколько месяцев, когда количество зараженных достигло 97 человек.

Число умерших снизилось до двух человек, при этом причиной смерти у одного из них указан коронавирус, у второго — тяжелые заболевания, коронавирус значится как сопутствующий. Накануне, 7 октября, скончались пять жителей Челябинской области.

«С начала пандемии произошло 17 486 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3 687 южноуральца. Умерли два человека в возрасте 72 лет», — рассказали URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 50 человек, с начала пандемии — 13 242 жителя области.

До 18 октября в Челябинской области продлен режим повышенной готовности. На заседании оперативного штаба, которое прошло 8 октября, были отменены массовые мероприятия в закрытых помещениях.