07 октября 2020
06 октября 2020

Второй город ЯНАО ужесточил правила из-за новой волны COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, защитная маска, полицейский, масочный режим, проверка в трамваях
В общественном транспорте Лабытнанги начинаются рейды Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти города Лабытнанги перестроили работу врачей и ввели ряд ограничений из-за новой волны коронавируса в ЯНАО. Об этом рассказала мэр Марина Трескова. Днем ранее меры безопасности усилили власти Нового Уренгоя.

«Мы усиливаем меры по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, магазинах, учреждениях, где предоставляются услуги», — объявила Трескова на своей странице в Instagram. По словам мэра, в общественных местах Лабытнанги начнутся рейды волонтеров, которые будут следить за ношением масок. Трескова напомнила, что нарушение правил безопасности грозит штрафом. Кроме того, власти города отменили все массовые мероприятия.

Также из-за постоянного прироста COVID-пациентов в больнице Лабытнанги меняется план работы. «Увеличивается нагрузка на наших медработников. Больница перестраивает работу скорой помощи, перераспределяет силы для патронажа больных», — пояснила Трескова, добавив, что подробно об изменениях будет известно позже.

Накануне власти Нового Уренгоя также ужесточили правила безопасности по коронавирусу. В городе внесли изменения в работу школ и трудовых коллективов. К этому глав городов призывал губернатор Дмитрий Артюхов на совещании 6 октября. Он поручил подчиненным вернуть некоторые меры, действовавшие весной.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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