Крупнейший вуз Челябинска отправляет студентов на удаленку

В ЧелГУ заявляют, что эпидемии нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинском государственном университете два крупных факультета перевели студентов на дистанционное обучение. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе вуза.

«Институт права является одним из самых больших факультетов, здесь большинство преподавателей ведут потоковые лекции. Несмотря на то, что у нас не зарегистрировано случаев коронавируса и эпидемиологическая обстановка стабильная, было принято решение с 8 октября сроком на две недели перевести обучение на дистанционную форму», — уточнила URA.RU пресс-секретарь ЧелГУ. В вузе отметили, что это позволит сохранить преподавателей в образовательном процессе.

Также на дистанционное обучение перешли все студенты (кроме первого курса) другого крупного факультета — лингвистики и перевода. Соответствующее распоряжение было представлено в начале недели. Таким образом было существенно снижено количество студентов, посещающих стены вуза.

Челябинские школы тем временем закрываются на карантин из-за вспышки коронавируса и ОРВИ. С 9 по 18 октября отправлены на дистанционное обучение учащиеся копейской школы №1.