Челябинских школьников отправили на карантин из-за вспышки COVID

В школе вспышка вирусных инфекций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В школе №1 города Копейска (Челябинская область) с 9 по 18 октября объявлен карантин из-за вспышки коронавируса. В образовательном учреждении подтверждено 11 положительных тестов на COVID, заявили URA.RU в администрации учебного заведения.

«На данный моментв школе подтверждено 11 положительных тестов на коронавирус», — рассказали URA.RU в школе №1 Копейска. Там уточнили, что задания учащимся будут передаваться дистанционно: с помощью электронной почты, портала «Сетевой город», а также сайта школы. При этом учить будет 41% педагогов, остальные находятся на больничном, рассказали в школе.

В понедельник, 5 октября, школу закрыли на санитарную обработку, а с 6 по 12 октября включительно все начальные классы отправили на досрочные каникулы из-за отсутствия педагогов. Для средних и старших классов ввели строгий масочный режим, однако уже через два дня школу закрыли.