Евгения Васильева увлекается искусством и участвует в европейских выставках Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Экс-чиновница Минобороны РФ Евгения Васильева, осужденная за коррупцию, стала почетным академиком Российской академии художеств. Об этом бывшая госслужащая сообщила на своей странице в Instargam.

«Благодарю Российскую академию художеств за оказанную честь быть почетным академиком Российской академии художеств», — поделилась Васильева с подписчиками. На фото она стоит в мантии, с дипломом и удостоверением в руках. Бывшая чиновница давно увлекается искусством. Например, ранее Васильева участвовала в крупной выставке в Европе.

Васильева была осуждена на пять лет за коррупционные схемы в организации «Оборонсервис», передает RNS . Однако спустя 3,5 месяца после ареста Васильева возместила ущерб в размере около 200 миллионов рублей и вышла по УДО. А министр обороны РФ Анатолий Сердюков, который находился в близких отношениях с Васильевой, был вынужден покинуть министерство. Осенью 2019 года бывшие чиновники поделили знаменитую «15-комнатную» квартиру в Молочном переулке, которая состояла из пяти квартир, объединенных вместе. Также сообщалось, что Сердюков и Васильева стали многодетными родителями, усыновив трехлетнего мальчика и двухлетнюю девочку.

Картина Евгении Васильевой Фото: https://www.facebook.com/Zhenyahomealone

Картина Евгении Васильевой Фото: https://www.facebook.com/Zhenyahomealone