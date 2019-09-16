Васильева и Сердюков оказались многодетными родителями

Все трое детей пары носят фамилию матери Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Дело Оборонсервиса

Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков и экс-чиновница ведомства Евгения Васильева усыновили трехлетнего мальчика и двухлетнюю девочку. Теперь пара воспитывает троих детей — ранее у бывших работников Минобороны появился ребенок, рожденный суррогатной матерью.

«Пара усыновила двух ребят. Сегодня Евгения Васильева — мать троих детей», — пишет Mash. Всем троим детям, по данным портала, дали фамилию Васильевой. При этом отчество они получили в честь Анатолия Сердюкова.

Ранее в московском ЗАГСе Васильевой отказали в государственной регистрации ребенка от суррогатной матери. Бывшая чиновница обращалась в ведомство еще в 2018 году. Причиной отказа стало то, что на момент рождения ребенка Васильева не состояла в браке.

В 2012 году Сердюков и Васильева оказались в центре так называемого дела «Оборонсервиса». Васильеву арестовали по обвинению в мошенничестве на три миллиарда рублей, а находившийся с ней в близких отношениях Сердюков был вынужден покинуть министерство. Летом 2018 года телеведущий Андрей Малахов сообщил, что пара сыграла свадьбу.