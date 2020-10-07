07 октября 2020

Силовики проверят полигон, куда свозят весь мусор Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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На полигон «Северный» обратили внимание общественники, они просят прокуратуру провести проверку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Полигон «Северный», расположенный возле садов и жилых поселков под Екатеринбургом, проверит природоохранная прокуратура Свердловской области. Проверку инициировали общественники из Российского экологического движения (РЭД).

«Раз жители жалуются, мы должны принять меры, и поэтому направили материалы, чтобы прокуратура провела проверку», — рассказал URA.RU заместитель председателя свердловского областного отделения РЭД Никита Соловьев. Полигон строился в 1968 году, когда нормы и стандарты были менее жесткие. «Тогда не было таких отходов, как, например, пластик. Позиция РЭДа в том, что данный полигон нужно закрывать и рекультивировать. Превратить его в современный и более качественный невозможно. В Советском Союзе просто вырывали котлован и свозили туда отходы, а сейчас требования намного более жесткие. Нужно делать полную рекультивацию и строить новый полигон по всем стандартам», — добавил Соловьев.

«При поступлении обращения будет проведена проверка по указанным в обращении доводам», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры. В пресс-службе «Спецавтобазы» (управляет полигоном) пообещали прокомментировать позднее. Ранее в МинЖКХ Свердловской области был направлен запрос о ситуации с полигоном, ответ на него пока не поступил.

По мнению местных жителей, полигон не отвечает современным санитарным и эпидемиологическим нормам. Ранее говорилось, что свалка, куда свозят весь мусор столицы Урала, практически исчерпала свой ресурс. Но появлялась информация, что участок могут расширить, против чего выступали члены садовых товариществ и жители расположенных рядом поселков. Активисты создали группу в соцсети «ВКонтакте», где рассказывают о ситуации вокруг «Северного». Они считают, что нужен современный полигон в другом месте.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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