РМК оплатит отправку на историческую родину львенка и леопарда

Леопард и лев вернутся в естесственную климатическую среду Фонд «Спаси меня»

«Русская медная компания» оплатит репатриацию в Танзанию львенка Симбы и леопарда Евы, которых спас челябинский ветеринарный врач и президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян. Об этом сообщили URA.RU в фонде.

«Дата отправки назначена на конец октября, мы на финишной прямой — осталось до получение некоторых юридических разрешений. Самые главные финансовые вопросы взяла на себя Русская Медная Компания. Согласованная сумма переведена на счет принимающей стороны в Танзании», — сообщили в фонде «Спаси меня». В пресс-службе «Русской медной компании» подтвердили свое участие в репатриации животных.

Львенок Симба сначала «работал» у фотографа в Туапсе. Потом попал в Северную Осетию, оттуда в Чечню, а дальше в Дагестан. Львенок был очень болен: большое количество язв и пролежней, кишечная непроходимость. Симбу отказался принять крымский сафари-парк «Тайган», тогда за ним поехал Даллакян.

Новорожденный леопард Ева попала к ветеринару после того, как мать отказалась ее кормить. Животное было очень истощено, и спасти ее удалось, выкармливая козьим молоком.

«С этой осени начинается новая глава в их жизни в далекой, но такой родной Танзании. Реабилитационный центр Kilimanjaro Animal Crew отозвался принять на пожизненное проживание Симбу, выделив ему два гектара территории и на тренинг — релиз (подготовку и выпуск в естественную среду) леопарда. В минус два у нас в садах еще цветы не убраны, а для этих теплолюбивых кошек температура может стать роковой, им необходимы теплые и просторные вольеры для нормального развития», — добавили в фонде «Спаси меня».

В таком состоянии находился Симба, когда попал к доктору Даллакяну Фото: Карен Даллакян, Instagram