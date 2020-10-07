07 октября 2020

Челябинским зекам запретили видеться с родственниками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка, посвященная 300-летию Российской полиции в Государственном историческом музее Южного Урала. Челябинск, засов, тюрьма, железная дверь
В колониях вводят противоэпидемические меры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Во всех колониях и СИЗО Челябинской области с 9 октября отменены краткосрочные свидания и личные приемы посетителей. С 12 октября также будут отменены длительные свидания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

«Это решение принято в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача — руководителя филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России. Меры необходимы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции», — отметили URA.RU в управлении.

Ранее правозащитники рассказали, что в ИК-6, где отбывал наказание экс-мэр города Копейска (Челябинская область) Вячеслав Истомин, зафиксирована вспышка COVID-19. Официально эта информация не подтверждена. В пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области отмечают, что вспышки ОРВИ и коронавируса у них не зарегистрированы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...