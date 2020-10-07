Челябинским зекам запретили видеться с родственниками

В колониях вводят противоэпидемические меры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во всех колониях и СИЗО Челябинской области с 9 октября отменены краткосрочные свидания и личные приемы посетителей. С 12 октября также будут отменены длительные свидания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

«Это решение принято в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача — руководителя филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России. Меры необходимы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции», — отметили URA.RU в управлении.

Ранее правозащитники рассказали, что в ИК-6, где отбывал наказание экс-мэр города Копейска (Челябинская область) Вячеслав Истомин, зафиксирована вспышка COVID-19. Официально эта информация не подтверждена. В пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области отмечают, что вспышки ОРВИ и коронавируса у них не зарегистрированы.