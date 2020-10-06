06 октября 2020

Экс-мэр Копейска, выйдя из колонии, ушел на карантин. Общественники говорят о вспышке COVID в ИК

© Служба новостей «URA.RU»
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Истомин. Спартак. Челябинск., истомин вячеслав
Вячеслав Истомин снова в изоляции, но уже в добровольной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Экс-мэр Копейска (Челябинская область) Вячеслав Истомин, выйдя по УДО из колонии строгого режима, ушел на карантин. У него подозревают коронавирус, сообщил URA.RU источник в Копейске. Ранее правозащитники сообщили, что в ИК-6, где отбывал наказание Истомин, зафиксирована вспышка COVID-19.

«Он еще до того, как вышел из колонии, почувствовал недомогание, — рассказал источник. — 6 октября Истомина отпустили. Он сразу сдал тесты на коронавирус и ушел на самоизоляцию. Результатов тестов ему еще не сообщили. Не исключено, что это просто ОРВИ». Связаться с Истоминым не удалось.

Ранее на своей странице в Facebook правозащитница Валентина Волкова написала о возможной вспышке COVID-19 в исправительной колонии строгого режима №6 в Копейске. «Обращаюсь к журналистам с просьбой проверить информацию о вспышке коронавирусной инфекции в колонии №6. Медсанчасть переполнена больными осужденными. Основные жалобы: потеря обоняния, кашель, температура, головная боль», — написала Волкова. Именно в ИК-6 отбывал наказание Истомин.

Получить комментарий в пресс-службе ГУ ФСИН по региону не удалось. URA.RU связалось с руководителем Общественной наблюдательной комиссии в регионе Василием Катанэ, но выяснилось, что он сам болен. «Ничего не знаю, сам две недели нахожусь дома на самоизоляции. После возвращения из командировки в Москву у меня поднялась температура. Сдал анализы, подтвердили коронавирус. Жду второго теста, лежу дома и даже телевизор не смотрю, отдыхаю», — уточнил в разговоре с URA.RU Катанэ.

Истомин обвинялся в получении взяток. Экс-мэра приговорили к 4,5 года лишения свободы. Его срок истекал в январе. Истомин неоднократно пытался выйти на свободу досрочно, это ему удалось только с пятой попытки

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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