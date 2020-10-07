В стратегическом районе ЯНАО началась борьба за власть

Дмитрий Жаромских заявил о планах стать главой Надымского района Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

На выборы мэра Надымского района ЯНАО выдвинулся временно исполняющий обязанности главы Дмитрий Жаромских, сообщили URA.RU несколько источников в администрации. Пока чиновник является единственным кандидатом, но собеседники агентства ждут, что в борьбу включится еще один статусный претендент.

«Сегодня Жаромских подал документы. Он по-прежнему основной и самый вероятный кандидат», — рассказал URA.RU чиновник администрации. Наблюдатели описывают, что Жаромских ведет себя в Надыме «по-хозяйски», предвосхищая скорое избрание. Он уже успел объехать большинство крупных городских предприятий и встретиться с их руководителями. «Пока у него в глазах присутствует интерес», — делятся впечатлениями коллеги врио главы.

Служащие мэрии утверждали ранее, что в гонку с Жаромских вступит экс-депутат заксобрания ЯНАО Марат Абдрахманов, много лет работавший в Надымском районе, однако эти слухи не подтвердились. Сейчас местная элита ожидает, что на пост мэра выдвинется замдиректора газеты «Рабочий Надыма» Аркадий Куртиян. При этом большинство собеседников агентства не дают потенциальному кандидату много шансов.

«Куртиян — „свадебный генерал“ администрации. Он участвовал и в прошлых выборах в 2015 году, когда в конкурсе участвовал [предыдущий глава района Леонид] Дяченко», — охарактеризовал Куртияна источник. Сам Куртиян в разговоре с URA.RU отказался давать какие-либо комментарии.

В конце сентября в Надымском районе, который является одним из крупнейших экономических центров ЯНАО, объявили о проведении выборов главы. О том, что губернатор Дмитрий Артюхов сменит мэра, источники URA.RU сообщали еще летом. Действующий мэр Леонид Дяченко ушел в длительный отпуск, по его окончании он выйдет на пенсию. На его место в статусе врио был назначен бывший депутат заксобрания Жаромских, которого считают ставленником Артюхова.