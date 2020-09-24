В стратегическом районе ЯНАО назначили выборы нового главы

Избрание нового главы Надымского района состоится 20 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Выборы нового главы Надымского района ЯНАО назначены на 20 октября. Такое решение приняли депутаты районной думы на первом заседании в обновленном составе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации, подтвердив информацию источников URA.RU.

«На заседании был объявлен конкурс на должность главы Надымского района. Депутаты утвердили требования к гражданам, претендующим на замещение должности главы муниципального округа, перечень документов, условия, порядок, дату, время и место проведения конкурса», — рассказали в мэрии.

Прием заявок от претендентов на кресло главы уже стартовал. Кандидаты смогут предоставить документы до 14 октября, после чего рассмотрением займутся члены специальной комиссии. Ее состав уже сформирован, уточнили в пресс-службе администрации.

Сейчас временно исполняющим обязанности мэра является Дмитрий Жаромских, которого считают ставленником губернатора Дмитрия Артюхова. Действующий глава Надымского района Леонид Дяченко в июле ушел в продолжительный отпуск, из которого, по версии источников URA.RU, отправится на пенсию. Тогда же сообщалось, что Жаромских осенью будет избран мэром на постоянной основе.

О том, что 25 сентября в Надымском районе, который является одним из крупнейших экономических центров ЯНАО, будут назначены выборы, инсайдеры агентства сообщили еще накануне. По их мнению, конкуренцию Жаромских на выборах составит экс-депутат заксобрания ЯНАО Марат Абдрахманов, который уже работал в администрации Надыма. Также побороться с Жаромских могут действующие чиновники мэрии.