07 октября 2020

Свердловский мэр заразился коронавирусом

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Выездное заседание правительства в Каменске-Уральском, шмыков алексей
Алексей Шмыков (слева) публично сообщил о своем заболевании Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в видеообращении к жителям города, размещенном на местном телеканале РИМ ТВ.

«Планово сдавал анализы на ковид. Симптомов нет, ковид подтвердился. Анализы сдали все заместители, у всех отрицательный, у меня положительный», — рассказал градоначальник. Он сообщил, что процедура КТ не показала поражения легких. Мэр сообщил, что две недели будет работать удаленно, и призвал горожан соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.

Ранее глава Тавды Виктор Лачимов на своей странице в соцсети сообщил о надвигающейся второй волне коронавируса. Он попросил земляков усилить индивидуальные меры эпидемиологической безопасности.

Как писало URA.RU, количество заболевших в Свердловской области растет, увеличивается число тяжелобольных. Губернатор Евгений Куйвашев перевел на удаленку 30% чиновников и рекомендовал работодателям в коммерческом секторе экономике сделать то же самое.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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