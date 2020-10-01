Мэр свердловского города предупредил о второй волне коронавируса

Глава Тавды Виктор Лачимов еще летом называл ситуацию катастрофической страница Виктора Лачимова ВК

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Тавды (Свердловская область) Виктор Лачимов предупредил земляков о надвигающейся второй волне коронавируса. Видеообращение к тавдинцам он выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Обстановка начинает тревожить не только областное правительство, но и нас [власти Тавды]… Мы прошли длинный и тяжелый путь заболевания коронавирусной инфекцией. Вроде бы уже пришли к единичным случаям, но сегодня ситуация резко начинает меняться. В области примерно 150 заболевших в день, рост идет потихоньку. Рост идет и по городу, мы это видим», — сказал Виктор Лачимов.

Он сообщил, что на заседании регионального оперштаба накануне были даны новые вводные по противостоянию пандемии коронавируса. Мэр напомнил, что весной, когда многие предприятия вынуждены были перейти на удаленку, а то и вовсе закрыться, экономике был нанесен огромный ущерб, а безработица подскочила в пять раз. Коронавирусом переболели многие тавдинцы, в частности, врачи местной больницы. Чтобы не вернуться к этой ситуации, мэр Виктор Лачимов призвал горожан соблюдать строжайший масочный режим, носить перчатки и регулярно мыть руки.

В предыдущем обращении, которое мэр записал в июле, он назвал ситуацию с коронавирусом катастрофической. Виктор Лачимов грозил тавдинцам штрафами за несоблюдение масочного режима.

Как писало URA.RU, 2 октября региональный оперштаб отчитался о 164 новых случаях заражения. Процент тяжелых случаев увеличился.