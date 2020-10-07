Мэры из ХМАО на встрече с губернатором начали борьбу за власть

Мэры Октябрьского и Кондинского района заявили губернатору ХМАО о своем желании переизбраться Фото (19.03.2020): Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Октябрьского и Кондинского района Анна Куташова и Анатолий Дубовик попросили губернатора ХМАО Наталью Комаровой о поддержке их кандидатур на предстоящих выборах. Срок полномочий у чиновников заканчивается осенью. Общение мэров с главой региона транслировалось в прямом эфире в ее аккаунте в Instagram.

«На сегодняшний день без поддержки населения результата нельзя добиться. И, конечно, хотела бы попросить поддержки с вашей стороны. Если эта поддержка будет мне оказана, я готова идти на конкурс», — ответила Куташова на вопрос губернатора о планах на переизбрание.«Много работы, много задач и планов. Пять лет на это, конечно, мало. Я готов с вами работать. Мне нравится работать с вами», — ответил на тот же вопрос Дубовик.

После доклада мэров Комарова заявила о поддержке их решений идти на переизбрание, пожелав успехов. При этом глава региона обратила внимание на проблемы, которые еще предстоит решить. Оба кандидата — опытные руководители. Так, глава Октябрьского района Куташова, имеет опыт управления территорией с 2010 года. Дубовик руководит Кондинским районом с 2015 года.

Ранее URA.RU писало, что главы Белоярского района, Когалыма и Покачей также заявили о желании переизбраться на новые сроки. Все трое получили поддержку губернатора ХМАО.