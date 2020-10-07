Губернатор Куйвашев гарантировал Пумпянскому бюджетные миллиарды

Пумпянский останется главным строителем на весь срок Универсиады, следует из заявления Евгения Куйвашева Фото: Анна Майорова © URA.RU

Обращение губернатора Евгения Куйвашева к Владимиру Путину на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта гарантировало миллиардеру Дмитрию Пумпянскому возможность получения госконтрактов на срок до 2023 года, сообщили URA.RU собеседники в окружении главы региона. Информацию об этом подтвердил сам Евгений Куйвашев.

«В оригинальном постановлении все госконтракты должны были заключаться до 30 декабря 2021 года. Хотя очевидно, что к этому времени множество объектов закончены не будут. То есть федеральные средства есть, но их даются на таких условиях, что освоить их нереально. Оставалось только вернуть обратно», — рассуждает собеседник агентства, знакомый с ходом подготовки Универсиады.

После обращения Евгения Куйвашева действие соглашения будет продлено до 2023 года, следует из заявления Евгения Куйвашева URA.RU. «Дано поручение [продлить поручение на срок] до конца строительства, подготовки [объектов Универсиады]. [Без него финансирование было невозможно], это неотъемлемая часть работы. У нас сжатые сроки подготовки, надо действовать быстро», — заявил Куйвашев. Он уточнил, что новое распоряжение правительства еще не подписано.

Инсайдеры агентства уточняют, что подготовка к Совету по развитию физической культуры и спорта шла больше месяца. При этом за неделю до выступления губернатора на ВКС у него был разговор с Дмитрием Пумпянским. Косвенно информацию подтверждает тот факт, что еще 11 сентября Евгений Куйвашев лично инспектировал ход работ на объектах Универсиады в Екатеринбурге и Верхней Пышме.

Евгений Куйвашев обратился к президенту Владимиру Путину 6 октября с просьбой продлить действие постановления Правительства РФ, которое закрепило статус единственного исполнителя государственных контрактов при подготовке объектов Универсиады в Екатеринбурге за АО «Синара-Девелопмент». Президент пообещал проработать вопрос с правительством. Общая стоимость расходов на подготовку Универсиады составит более 38 миллиардов рублей, общая стоимость подготовки к играм — около 79 миллиардов рублей.