Дуров заявил о давлении на Telegram из-за протестов в Беларуси

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Apple потребовала от Telegram заблокировать каналы с личной информацией белорусских силовиков Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Американская компания Apple потребовала от мессенджера Telegram заблокировать каналы, в которых публиковались личные данные белорусских силовиков. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

«Apple требует, чтобы мы закрыли три канала, в которых жители Беларуси раскрывают личности своих угнетателей», — приводит слова из сообщения Дурова RNS. В американской компании считают, что информация о личных данных может спровоцировать насилие, добавил создатель Telegram.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после того как Центризбирком республики признал победу на выборах действующего президента страны Александра Лукашенко. 17 августа по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в стране создан Координационный совет оппозиции. В ходе беспорядков в белорусских городах пострадали сотни человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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