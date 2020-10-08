На границе Свердловской и Курганской областей готовятся к ЧС. Видео

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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, рейд, гибдд, проверка на дорогах
Курганцы испугалсись, что их область закроют от внешнего мира Фото: Илья Московец © URA.RU

На границе Свердловской и Курганской областей появились загадочные шатры, вызвавшие панические настроения у некоторых автомобилистов. Видеозапись с трассы опубликовал в Instagram житель Кургана Илья Сиделев.

«На границе Свердловской и Курганской областей под Каменском-Уральским власти строят контрольно-пропускной пункт для закрытия границы между регионами из-за коронавируса», — предположил читатель URA.RU. Шатры и ограждения были замечены прямо у границы областей.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Каменского района. «Сегодня проходили там командно-штабные учения по обеспечению беспрепятственного проезда транспорта в случае чрезвычайной ситуации. Мы там принимали участие в этих учениях: автодор, МЧС, администрация — все там были», — объяснил URA.RU Сергей Белоусов, глава Каменского района.

Ранее URA.RU писало, что в мае в Курганской области уже перекрывали региональные трассы в Тюменскую, Челябинскую и Свердловскую области. Такое решение было принято в рамках борьбы с распространением коронавируса. Курганские власти запретили въезжать в область жителям других субъектов РФ. Накануне оперштаб анонсировал закрытие региональных трасс.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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