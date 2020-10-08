Жителям России стоит воздержаться от посещения общественных мест и походов в гости из-за распространения коронавируса. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«Рекомендуем провести предстоящие выходные дома. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта», —цитирует Кузнецова ТАСС. Он подчеркнул, что рекомендации вызваны ростом заболеваемости коронавирусом.
За последние сутки в России зарегистрировали 11 493 случая заражения коронавирусом. При этом у четверти заболевших не было клинических проявлений заражения, передает RT. Количество выявляемых зараженных растет каждый день. За все время пандемии в мире было зафиксировано более 36 миллионов случаев заражения COVID-19.
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