Минздрав РФ дал инструкцию россиянам на ближайшие выходные. Три главных совета

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Курган во время пандемии. Курган, карантин, оградительная лента, режим самоизоляции
Минздрав советует воздержаться от посещения общественных мест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жителям России стоит воздержаться от посещения общественных мест и походов в гости из-за распространения коронавируса. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Рекомендуем провести предстоящие выходные дома. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта», —цитирует Кузнецова ТАСС. Он подчеркнул, что рекомендации вызваны ростом заболеваемости коронавирусом.

За последние сутки в России зарегистрировали 11 493 случая заражения коронавирусом. При этом у четверти заболевших не было клинических проявлений заражения, передает RT. Количество выявляемых зараженных растет каждый день. За все время пандемии в мире было зафиксировано более 36 миллионов случаев заражения COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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