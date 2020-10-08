08 октября 2020
07 октября 2020

В крупнейших городах ЯНАО заявили об остром дефиците врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, врач, машина скорой помощи, вызов врача
В Ноябрьске и Новом Уренгое не хватает десятков медиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самую большую нехватку врачей в ЯНАО испытывают больницы Нового Уренгоя и Ноябрьска. Только в этом году власти планируют трудоустроить туда порядка 20 специалистов. Это следует из перечня медицинских организаций с дефицитом врачей, размещенного на сайте ямальского правительства.

По данным властей, нехватка качественных медиков есть в десяти крупных учреждениях ЯНАО. Самый большой недобор — в Новоуренгойской и Ноябрьской городских больницах, а также Тарко-Салинской районной больнице. В Новый Уренгой в течение следующих четырех лет планируют найти 24 врача. В Ноябрьске за тот же срок хотят восполнить дефицит в 28 специалистов. В Тарко-Сале ищут 35 человек.

Гораздо лучше ситуация с кадрами в Новоуренгойском и Ноябрьском психоневрологических диспансерах. Там есть потребность лишь в пяти и двух врачах соответственно. В горбольнице Лабытнанги также относительно низкий дефицит — 13 работников. На сегодняшний день недостатка врачей нет только в окружном психдиспансере.

ЯНАО регулярно испытывает острый дефицит врачей. Пытаясь решить эту проблему, губернатор Дмитрий Артюхов в конце прошлого года отменил выработку северного стажа для врачей, установив максимальную региональную надбавку. Затем глава округа утвердил подъемные выплаты для приезжающих медиков в размере до двух млн рублей и именную стипендию для студентов-медиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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