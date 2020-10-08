Россиян просят ехать в Турцию, несмотря на бушующую там пандемию

Туристов защищают от коронавируса в пределах отелей Турции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские туристы могут отдыхать в Турции в пределах курортных зон, так как там, в отличие от других мест, соблюдаются правила санитарной безопасности. Об этом URA.RU рассказал директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Эпидемиологическая ситуация в Турции печальная. Однако нельзя сказать, что туристам не стоит туда ехать, так как она печальная везде, кроме курортных зон. Это такие островки безопасности. В отелях жестко соблюдают санитарные нормы. Турок даже раздражает, что власти так заботятся именно о туристах», — сказал в беседе с URA.RU Мальцев.

Главной опасностью туристов на пути к таким «островкам безопасности» станет аэропорт, предупредил Мальцев. «Надо понимать, что такие крупные авиахабы, как аэропорты Стамбула и Анталии, это большой источник опасности с точки зрения заражения. Нужно быть максимально осторожным», — подчеркнул собеседник агентства.

Часть российских туристов, после возвращения на родину остается недовольными прошедшим отдыхом, поделился эксперт. Это, по словам Мальцева, происходит потому, что россияне плохо представляют, как изменились их любимые курорты из-за пандемии. «Это вина турагентств. Некоторые из них неграмотно доносят до туристов информацию об эпидобстановке в конкретной стране. В результате туристы не знают на что идут и остаются разочарованными», — заключил Мальцев.