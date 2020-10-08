08 октября 2020

Президент Киргизии заявил о готовности уйти с поста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День России. Сургут, национальные костюмы, флаг россии, киргизы, флаг киргизии
Президент Киргизии уйдет с поста, если республика встанет на путь законности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Штурм резиденции экс-президента Киргизии

Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности покинуть пост, если республика встанет на путь законности. Информация об этом появилась на официальном сайте главы страны.

«Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Киргизской Республики», — передает слова президента RT. Он отметил, что политическая ситуация «достигла критической точки», а также призвал сохранить мир и спокойствие в республике.

4 октября в Киргизии состоялись выборы в парламент. Из 16 партий прошли четыре. Это вызвало массовые протесты, которые переросли в беспорядки, передает агентство RNS. По словам Суваналиева, президент Киргизии и премьер-министр не появлялись на публике с начала протестов. За это время было выпущено несколько видеообращений Жээнбекова, но неизвестно, где они были записаны. По информации министерства здравоохранения республики, за дни беспорядков пострадали 1002 человека, один скончался.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...