Президент Киргизии заявил о готовности уйти с поста

Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности покинуть пост, если республика встанет на путь законности. Информация об этом появилась на официальном сайте главы страны.
«Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Киргизской Республики», — передает слова президента RT. Он отметил, что политическая ситуация «достигла критической точки», а также призвал сохранить мир и спокойствие в республике.
4 октября в Киргизии состоялись выборы в парламент. Из 16 партий прошли четыре. Это вызвало массовые протесты, которые переросли в беспорядки, передает агентство
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