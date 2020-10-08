Ученые проверили версию об утечке ядохимикатов на Камчатке

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДФУ) выяснили, что реки у Козельского полигона ядохимикатов на Камчатке, одна из которых впадает в океан, не загрязнены. Об этом в своем Facebook написал проректор вуза Дмитрий Земцов.
По его словам, специалисты изучили реку Налычева, которая впадает в Авачинский залив у Халактырского пляжа. Пробы были взяты и из ее притоков. «Визуальный осмотр показал, что вода в реках чистая, без необычных отложений, резкого запаха рядом тоже не наблюдается», — подчеркнул проректор. Он уточнил, что если бы на полигоне возникла утечка, то реки обязательно были бы отравлены.
О катастрофе на Камчатке стало известно 3 октября. В социальных сетях появились ужасающие кадры с пляжей, полных мертвых морских животных. Позже стало известно, что люди тоже попали в больницы из-за ожогов и отравлений неизвестными веществами в воде. Ранее глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил, что предварительные анализы не показали наличия следов нефти и производных нефтепродуктов в водах Камчатки. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после загрязнения Авачинского залива и гибели морских животных, передает RT.
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