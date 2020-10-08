Новая трасса от Урала до Черного моря сократит путь на 10 часов

Трасса пройдет через Набережные Челны, Тольятти, Саратов и Волгоград Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автомобилисты смогут доехать от Урала до Черноморского побережья на 10 часов быстрее по новой хорде Екатеринбург — Краснодар. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодор».

«По новой хорде Екатеринбург — Краснодар до Черноморского побережья можно будет доехать на 10 часов быстрее», — пишет ТАСС. Сейчас путь этот путь занимает у автомобилистов примерно 1 день 19 часов. Сейчас «Автодор» занимается разработкой проекта. Трасса пройдет через Набережные Челны, Тольятти, Саратов и Волгоград. Строительство и реконструкцию участков планируется начать в 2027 году, завершить — в течение 2030—2035 годов.

Ранее сообщалось, что новая дорожная сеть будет состоять из платных и бесплатных трасс федерального и регионального значения, часть из которых будут построены в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На его реализацию из бюджета планируют потратить 6,3 трлн рублей. Проект рассчитан до 2024 года. За это время протяженность дорог в стране должна вырасти с 5,1 до 17,6 тыс. км.