Накопленные в пандемию долги россиян стали отдавать коллекторам

В России банки стали чаще передавать долги граждан коллекторам. Об этом свидетельствуют данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
«В августе на них пришлось 7% переданных долгов против 3% годом ранее», — пишет РБК. Речь идет о просрочках до 180 дней. Как рассказал изданию гендиректор коллекторского агентства «НСВ» Роман Волосников, за период пандемии должников стало больше. Отмечается, что в сентябре 18% всех звонков коллекторов пришлось именно на заемщиков, которые перестали платить во время пандемии.
В октябре в Госдуму могут внести законопроект о защите прав и интересов граждан при возврате просрочки. Коллекторам придется записывать переговоры и хранить эту информацию, также их работу будет контролировать Федеральная служба судебных приставов. С 1 сентября россияне, задолжавшие от 50 до 500 тысяч рублей, могут становиться банкротами без участия суда и финансового управляющего, передает телеканал 360. Для этого им нужно подать в МФЦ заявление о признании их банкротом.
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