В Пермском крае резко потеплеет после недели заморозков

В Пермском крае потеплело благодаря антициклону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермский край пришло значительное потепление после недели холодов. Теплый воздух в регион принес антициклон. Его влияние сохранится, как минимум, до середины следующей недели. Температура воздуха в эти дни превысит климатическую норму, сообщает ГИС-центр Пермского классического университета.

«В ближайшие дни погоду будет определять антициклон. Причем его влияние сохранится, как минимум, до 14 октября. Среднесуточная температура воздуха будет на 4-5 градусов выше климатической нормы. Самый теплый день ожидается 9 октября — днем на большей части края до плюс 13 градусов», — отмечают синоптики ГИС-центра.

В эту субботу в центральных районах края будет облачно, пройдут небольшие дожди. По югу региона — без осадков. Температура воздуха даже ночью не опустится ниже плюс 5 градусов, а днем будет 7 — 12 тепла. В понедельник, 12 октября, может потеплеть еще на 1 — 2 градуса, дождей в начале следующей недели не ожидается.

На прошлой неделе Пермском крае значительно похолодало из-за прошедшего через регион холодного фронта. В ночные часы температура воздуха опускалась до отрицательных значений.