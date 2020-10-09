Дегтярев: как протесты в Хабаровске скажутся на деле Фургала

Суд присяжных не может проводится в Хабаровске из-за акций протестов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Заседание суда присяжных над экс-губернатором Сергеем Фургалом не будет проходить в Хабаровске из-за акций протеста. По мнению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярев, присяжных в Хабаровске набирать нельзя.

«Когда суд видит, что тут такое происходит, они никогда не примут решения о том, что присяжные будут набираться в Хабаровске…», — приводит ответ Дегтярев на заседании Народного совета РИА «Новости». Он добавил, что суд присяжных никогда не будет проводится в городе, где из-за подсудимого проходят протесты.

С начала июня в Хабаровском крае проходят несанкционированные протесты. Они начались после ареста на тот момент действующего главы региона Сергея Фургала. Его обвиняют в организации убийств и покушений на региональных предпринимателей в 2004—2005 годах. Бывший глава региона не признает свою вину уже третий месяц. При этом сына Фургала также задержали и привлекли к ответственности за участие в протестах.