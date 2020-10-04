04 октября 2020

Задержан сын экс-губернатора Фургала

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Сына бывшего губернатора привлекли к административной ответственности за организацию митингов Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Сын бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержан сотрудниками полиции. 29-летнего мужчину привлекли к ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста.

«По предварительным данным, его привлекли к административной ответственности за организацию акций протеста», — сообщает «Пятый канал» со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. Согласно материалам следствия, мужчина выступал в качестве организатора митингов.

Отец Антона — Сергей Фургал с сентября 2018 по июль 2020 года занимал должность губернатора Хабаровского края. Утром 9 июля он был задержан возле своего дома в Хабаровске по подозрению в организации убийств в 2000-х годах и участию в преступной группировке.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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