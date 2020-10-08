Девочку, которую мать не кормила полгода, везут в Екатеринбург

Девочку будут выхаживать врачи Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Шестимесячную девочку, которую мать полгода не кормила и держала в сумке в шкафу, везут из Карпинска в Екатеринбург. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава Свердловской области.

«Вертолетом девочку везут в детскую областную клиническую больницу № 1», — сообщил URA.RU пресс-секретарь минздрава области Константин Шестаков. Известно, что 37-летняя Юлия, мать ребенка, помещена на обследование в психбольницу.

Вице-мэр Карпинска по социальным вопросам Жанна Алферова сообщила URA.RU, что в настоящий момент идет разбирательство. «Кроме того, социальные службы работают с двумя старшими детьми в семье. В дальнейшем, разумеется, местные власти будут участвовать в судьбе девочки. Более конкретных комментариев пока дать не могу», — добавила она.

Ранее URA.RU писало, что жительница Карпинска, не решаясь убить новорожденную дочь, решила ее уморить. Она положила ребенка в сумку и спрятала в шкафу. На протяжении полугода она не кормила дочь. Новорожденная выжила благодаря тому, что ее подкармливал 13-летний сын Юлии. Кроме того у нее есть еще 3-летняя дочь.

Открылось все случайно, когда женщина отмечала 13-летие сына. Во время пьянки одна гостья услышала из запертой комнаты плач. Спросила, что это за звуки. На что Юлия ответила «да кукла там, наверное, сама по себе опять плачет». Гостья пошла курить и по дороге все же решила проверить подозрительную комнату, открыла шкаф и нашла ребенка в спортивной сумке.

В полиции возбуждено уголовное дело 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка». Прокуратура Свердловской области начала свою проверку.