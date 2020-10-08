Бывшему челябинского вице-мэру не позволили убирать улицы

Бывшему теневому хозяину курортного города не дали покинуть колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшему замглавы Чебаркуля Алексею Сафонову отказались заменить 9-летний срок в колонии строгого режима на исправительные работы. Такое решение принял 9 октября Озерский городской суд, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области. Более мягкий вариант наказания, на котором настаивал экс-чиновник, предполагает, в частности уборку улиц и тому подобные занятия.

«В мае 2017 году Миасский суд признал Сафонова виновным в получении взяток от бизнесменов на 4 млн рублей. Экс-чиновник отбывает срок в ИК-2, где ему осталось находиться еще 3 года и 8 месяцев. Первый раз он попытался покинуть колонию в мае 2020 года, но и тогда прокурор доказал, что осужденный не встал на путь исправления», — пояснили URA.RU в надзорном ведомстве. В частности, из определенного взяточнику штрафа в 11,1 млн рублей Сафонов выплатил лишь 168 тысяч рублей.

Сафонова арестовали за попытку коммерческого подкупа в феврале 2015 года. Наказания за это он избежал за сроком давности, попав за решетку уже за взяточничество. Это стало уже четвертой судимостью Сафонова, в свое время считавшегося теневым хозяином курортного города на Южном Урале и связанного с известной миасской ОПГ «Турбазовские».