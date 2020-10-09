Люди, которые ели выброшенных на берег морских обитателей, не отравились Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Загрязнение воды на Камчатке

Выброс морских обитателей на Камчатке может быть связано с природными явлениями. Таким мнением поделился кандидат биологических наук Сергей Корнев.

«На самом деле это природные явления, воздействие сильного циклона, шторма, который действовал от Камчатки до Курильских островов», — цитирует Корнева РИА «Новости». По словам биолога, одновременно был выброс не только на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерной, но и на мысе Лопатка, в Северо-Курильске, в двух точках Парамушира, на мысе Васильева. Он подчеркнул, что эти животные употреблялись в пищу, и это не привело к отравлениям.

Ученый порекомендовал дождаться официальных результатов проб. Только тогда можно будет делать объективные выводы, подчеркнул Корнев.

В конце сентября местные жители обнаружили, что вода в районе Халактырского пляжа, неподалеку от Петропавловска-Камчатского, сильно загрязнена. На берегу было найдено множество трупов морских животных. Росприроднадзор заявил, что во впадающих в океан реках «значительно превышены» нормы по загрязняющим веществам, передает телеканал 360. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что на месте загрязнения вод на Камчатке нашли вещество, которое включает в себя нефтесодержащие компоненты.