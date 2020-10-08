Бывший вице-губернатор подает в суд на экс-мэра Челябинска

Руслан Гаттаров (слева) обвинил Евгения Тефтелева (справа) в клевете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Бывший вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров подает на Евгения Тефтелева иск о защите чести и достоинства. Об этом сам Гаттаров заявил URA.RU 9 октября.

«Показания, которые в отношении меня дал вчера в суде Евгений Тефтелев, не соответствуют действительности. Мои юристы уже готовят исковое заявление о защите чести и достоинства», — заявил Руслан Гаттаров. Связаться с адвокатами Тефтелева не удалось.

Показания на бывшего вице-губернатора дал его коллега, также в прошлом вице-губернатор и мэр областного центра Евгений Тефтелев. При заключении досудебного соглашения он рассказал о незаконной, по его мнению, деятельности нескольких представителей челябинского истеблишмента. Показания Тефтелев повторил 8 октября на суде по уголовному делу о получении им крупной взятки.

В частности он заявил, что Гаттаров отдал указание директору Агентства инвестиционного развития (АИР) перечислить 20 млн рублей сторонней организации, которую продолжает контролировать и сейчас, уйдя в отставку. По данным показаниям было возбуждено уголовное дело, пока в отношении неустановленных лиц.