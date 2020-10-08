Жители Карпинска утверждают, что больной мэр участвовал в массовых мероприятиях и мог заразить горожан Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Карпинске обсуждают заболевание мэра Андрея Клопова коронавирусом. Об этом в электронном письме сообщили URA.RU читатели.

«Мэр Карпинска Клопов уже неделю как болен короновирусом. Результаты стали известны только на днях. При этом он проводил массовые мероприятия без масок, не соблюдая масочный режим. Город бурлит и активно высказывается в местной группе „ВКонтакте“ „Вечерний Карпинск“. Мы считаем, что он должен понести ответственность, поскольку в День учителя позаражало учителей, а возможно и наших детей», — сообщили жители города.

В вышеупомянутой группе действительно опубликовано сообщение о заболевании мэра. «Круто он учителей поздравил… По-любому кому-то корону подарил», — прокомментировала пользователь Елена Каменева. «Как он вообще ходил на праздник пожилых поздравлял на той неделе? Ведь он был без маски общался там с людьми, у меня на глазах при выходе уже на улице его остановила женщина, о чем-то спеша он пообщался с ней», — написала Кристина Лупей. Многие участники беседы пожелали мэру скорейшего выздоровления.

В городской администрации ситуацию с возможным заболеванием градоначальника комментировать отказались, сообщив, что Андрея Клопова сегодня нет на рабочем месте. Накануне о своем заражении COVID-19 публично заявил глава Каменск-Уральского Алексей Шмыков.