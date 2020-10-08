08 октября 2020
07 октября 2020

В ХМАО при строительстве колледжа погибли трое рабочих. Делом занимается прокуратура и следком

© Служба новостей «URA.RU»
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Геворг Аветисян, обманутый строитель. Тюмень., крыша, чердак дома
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при строительстве Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Когалыме, во время проведения строительных работ, погибли трое рабочих, занимавшихся строительством политехнического колледжа. Возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении следственного комитета России по ХМАО.

«По версии следствия 8 октября 19 часов при производстве работ по бетонированию перекрытия лестничного пролета на строительстве „Когалымского политехнического колледжа“, при подаче бетонной смеси произошло разрушение опор, удерживающих опалубок. Из-за разрушения строительной конструкции и прорыва жидкой бетонной смеси из формы, четверо рабочих подрядной организации упали с высоты 6 этажа, около 23 метров, вместе с конструкцией и бетонной смесью. В результате падения трое потерпевших скончались, один с тяжелыми травмами находится в медицинском учреждении», — добавили в следкоме.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». В прокуратуре ХМАО добавили, что в связи с происшествием, на место выезжал прокурор Когалыма и координировал действия сотрудников правоохранительных органов. «В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда, строительных норм и правил, а также решениям уполномоченных органов контроля в данной сфере», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Ранее URA.RU писало, что суд в ХМАО вынес обвинительный приговор в отношении начальника участка филиала АО «Мостострой-11» ТФ «Мостоотряд-29», из-за действий которого погибли два человека, а еще семь получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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