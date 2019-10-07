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Вынесен приговор виновному в обрушении моста в ХМАО, где погибли два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Виновный в обрушении моста, унесшее жизни двоих человек, получил условный срокФото: hmao.sledcom.ru

Суд в ХМАО вынес обвинительный приговор в отношении начальника участка филиала АО «Мостострой-11» ТФ «Мостоотряд-29», из-за действий которого погибли два человека, а еще семь получили телесные повреждения различной степени тяжести.

«Приговор на данную минуту не вступил в законную силу, но это только вопрос времени», — прокомментировали факт в пресс-службе окружной прокуратуры.

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Сотрудник АО «Мостострой-11», из-за которого погибли люди, получил три года (условно) с испытательным сроком на тот же период. Он признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч3, ст. 216 УК РФ). Именно начальник участка был главным подозреваемым в уголовном деле, которое возбудили в управлении СКР по ХМАО. Все это время виновный находился под подпиской о невыезде.

ЧП произошло 5 ноября 2018 года в Нефтеюганском районе. Во время демонтажа старого моста строение обрушилось вместе с находившимися на нем работниками филиала АО «Мостострой 11» ТФ «Мостоотряд 29».

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© Служба новостей «URA.RU»
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