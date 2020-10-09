Вирусолог назвал особенности осенней волны коронавируса в России

Разница между Россией и Западом может быть в особенности вируса или в разной медицине Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вторая волна коронавируса в России идет по сценарию, близком к западному, заявил URA.RU вирусолог, профессор НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. По его мнению, это четко иллюстрирует процент смертности от вируса.

«Если раньше была ситуация совершенно страшная и там, и там, потому что очень высокая летальность, то сейчас мы примерно идем на равных, близко», — считает профессор. Он поясняет, что весной сценарий был совершенно другой у России и западных стран. Сейчас же развитие происходит примерно одинаково. «На западе весной летальность была порядка 10-15%, сейчас у них летальность меньше 1%. У нас летальность на уровне 1,5%. Сейчас большой разницы между этими, эпидемиями нет», — говорит Альтштейн.

Летальность и дальше будет постепенно снижаться. «Это будет зависеть от двух причин: с одной стороны, вирус меняется и становится менее патогенным, а с другой стороны медицина не стоит на месте, отрабатываются лекарства. Лечение будет улучшаться», — утверждает профессор.

При этом сегодня в России побит рекорд по новым заражениям коронавирусом за все время пандемии — 12 126 случаев заражения. Всего с начала пандемии зафиксировано 1 272 238 случаев заболевания, 22 257 скончались.