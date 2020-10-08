Юрий Антипов переписал часть бизнеса на сыновей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Челябинские олигархи Аристов и Антипов делят бизнес

Челябинский бизнесмен Юрий Антипов и его супруга Людмила передали сыновьям, Алексею и Сергею Антиповым, доли в уставном капитале «Урало-Сибирской металлургической компании» (УСМК). Процесс бизнес-развода между Антиповым и его партнером по бизнесу с 1990-х годов Александром Аристовым, таким образом, получил продолжение.

Каждому из наследников олигарха досталось по 20%. Это следует из данных сервиса СБИС. В пресс-службе Антипова от комментариев по факту появления новых собственников в УСМК, отказались. Алексей и Сергей Антиповы впервые стали совладельцами семейного бизнеса, до сих пор все доли были записаны на их родителей.

Ранее супруги Аристовы передали свои доли УСМК Антиповым, но пока полный расчет за свои доли не получили. В составе учредителей УСМК по 10% осталось у дочери Аристова Елены Кретовов и его зятя Александра Кретова. Со временем и они выйдут из состава УСМК. Активами семьи Аристовых теперь управляет Кретов.

Группа компаний Аристова и Антипова считалась одной из самых влиятельных в регионе. О разделе активов стало известно в мае. По его итогам Аристову отошел продовольственный дивизион бизнес-империи, включая известный бренд «Ариант». Антипову достались активы, связанные с металлургией, включая Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), а также бассейн «Ариант», который уже переименовали в «Электрометаллург».

«УСМК» входит в состав учредителей учредителей Катав-Ивановского литейного завода и завода «Метагломерат» в Кусинском районе. Стоимость компании оценивается в 170 млрд рублей.

В составе учредителей УСМК появились наследники Антиповых Скрин: сервис СБИС