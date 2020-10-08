08 октября 2020

Чиновники курганского района захватывают частные котельные

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит в пос.Солнечный, Сургутский район, директора Департамента ЖКК и энергетики ХМАО Ковальчука Егора. Сургут, котельная, в работе
Власти курганского района захватили котельные инвестора Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Притобольного района (Курганская область) без объявления режима ЧС захватывают частные котельные и оборудование. Жалоба инвестора на действия чиновников направлена в прокуратуру района. Об этом URA.RU рассказал представитель ООО «ТехКомплект» Илья Кульпин.

«Сотрудник администрации района заявил сегодня, что вскроют в 14:00 котельную в селе Нагорское, а в 16:00 в селе Плотниково. Кроме того, чиновники уже используют оборудование Центральной котельной [в селе Глядянское], принадлежащее компании», — пояснил Кульпин.

С его слов, ранее в администрацию владельцы котельной направляли проект договора аренды на оборудование. Но официальный ответ чиновники не дали. Инвесторы обратились в прокуратуру района (копия имеется в редакции): «Мы понимаем тяжелую ситуацию и неоднократно предлагали администрации договориться по оборудованию, однако администрация применяет незаконные способы. Считаем действия администрации захватом частной собственности. Просим принять меры».

Инвестор — руководитель группы компаний «Уралкотел» Леонид Бычков, информацию подтвердил. В разговоре он сравнил действия чиновников с раскулачиванием. «В 1927 году был приказ о реквизиции. У меня тогда дед владел мельницей. Пришли коммунисты и забрали имущество. Сейчас почти также. Мне интересно, что дальше будет», — уточнил Бычков.

Получить комментарии главы района Дмитрия Лесового URA.RU пока не удалось. Мэр пообещал рассказать о сложившейся ситуации позднее.

Ранее агентство сообщало, что в районе складывается чрезвычайная ситуация из-за отопления. На 7 октября были не подключены восемь котельных из 19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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