08 октября 2020

Мэрия свердловского города закрылась на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит ВРИО губернатора Свердловской области в Краснотурьинск, здание, администрация краснотурьинска
Краснотурьинские чиновники прекратили прием горожан Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В мэрию Краснотурьинска из-за коронавируса перестали допускать граждан. Как сообщили URA.RU в городской администрации, поводом стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в городе.

«Ограничительные меры приняты в соответствии с указом губернатора Свердловской области. 30% сотрудников отправлены на удаленку, остальные продолжают трудиться на своих местах. Кроме того, принято решение прекратить личный прием граждан. Когда закончится режим ограничительных мер, предсказать пока невозможно», — прокомментировали в мэрии. На входе в здание организован пункт термометрии, все сотрудники соблюдают масочный режим. Заявления и обращения гражданам предлагают направлять по электронной почте.

Как писало URA.RU, накануне о своем заражении коронавирусом объявил мэр Каменск-Уральского Алексей Шмыков. Кроме того, жители Карпинска подозревают, что заразился их мэр Андрей Клопов. На Среднем Урале отмечен всплеск заболеваемости — за сутки заболел 191 человек, накануне вирус обнаружили у 184 свердловчан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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