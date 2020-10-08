Мэрия свердловского города закрылась на карантин

В мэрию Краснотурьинска из-за коронавируса перестали допускать граждан. Как сообщили URA.RU в городской администрации, поводом стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в городе.
«Ограничительные меры приняты в соответствии с указом губернатора Свердловской области. 30% сотрудников отправлены на удаленку, остальные продолжают трудиться на своих местах. Кроме того, принято решение прекратить личный прием граждан. Когда закончится режим ограничительных мер, предсказать пока невозможно», — прокомментировали в мэрии. На входе в здание организован пункт термометрии, все сотрудники соблюдают масочный режим. Заявления и обращения гражданам предлагают направлять по электронной почте.
Как писало URA.RU, накануне о своем заражении коронавирусом объявил мэр Каменск-Уральского Алексей Шмыков. Кроме того, жители Карпинска подозревают, что заразился их мэр Андрей Клопов. На Среднем Урале отмечен всплеск заболеваемости — за сутки заболел 191 человек, накануне вирус обнаружили у 184 свердловчан.
Подписывайтесь на URA.RU в