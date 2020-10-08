Губернатор Куйвашев заплатит миллионы авиакомпании «Ростеха»

Из регионального бюджета будут субсидироваться полеты по 20 направлениям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская область субсидирует полеты авиакомпании RedWings на 600 млн рублей. Соответствующее решение уже принято губернатором Евгением Куйвашевым, сообщил министр транспорта Свердловской области Василий Старков.

«В 2021 году на эти цели запланировано выделить 600 млн рублей. Объем субсидирования составит 30%», — сообщил Василий Старков. Субсидировать планируется 20 из 25 направлений авиакомпании, при этом полеты в Новосибирск, Красноярск и Иркутск будут идти на коммерческой основе.

Субсидия позволит сделать рейсы более популярными и обеспечить заполняемость маршрутов, уточнил министр. Свердловская область сможет компенсировать расходы за счет того, что в регионе начнет работу филиал RedWings, который будет платить налоги в Свердловской области. «Средства, которые будут направлены на субсидирование, сторицей вернутся», — убежден Старков.

Авиакомпания Red Wings выбрала аэропорт Кольцово в Екатеринбурге хабом для самолетов SSJ100. На первом этапе лайнеры из Екатеринбурга начнут летать в Саратов, Нижний Новгород и Волгоград. После того, как парк авиакомпании пополнится еще двумя самолетами, начнутся рейсы из столицы Урала в Воронеж, Махачкалу, Красноярск, Ноябрьск, Оренбург и Кемерово.