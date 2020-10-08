Пермяк, которого лечили от COVID-19 парацетамолом, впал в кому

Сейчас за жизнь жителя Верещагино борются врачи Пермской краевой больницы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Житель города Верещагино Пермского края, лечившийся от вируса парацетамолом, впал в кому. Об этом URA.RU сообщила одна из читательниц. Так она прокомментировала материал, в котором рассказывалось об ухудшении эпидситуации с коронавирусом и возможном ужесточении ограничений в крае, в связи с этим.

«Моего брата лечили в Верещагино неделю парацетамолом. Сейчас он на ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких — прим. ред.), находится в коме 12 суток», — написала пермячка. Она пояснила, что изначально ее брата доставили в больницу поселка Култаево (пригород Перми), где к нему «врач подходила раз в сутки». Сейчас за жизнь пермяка борются врачи Пермской краевой клинической больницы.

Получить комментарий главврача Верещагинской ЦРБ Василия Шестакова не удалось. В его приемной корреспонденту агентства пояснили, что руководитель медучреждения находится на выезде. URA.RU также попросило прокомментировать ситуацию минздрав Пермского края, направив туда официальный запрос.

Ранее URA.RU писало о жительнице Перми с симптомами коронавируса, которую лечили от ангины. Состояние женщины через несколько дней после начала лечения ухудшилось, но в госпитализиции ей отказали, сославшись на отсутствие мест в больнице.