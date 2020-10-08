Курганские аптеки начали продавать лекарство от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В курганские аптеки поступило лекарство от COVID-19 (таблетки с действующим веществом фавипиравир). Но купить его можно не везде, к тому же цена в некоторых сетях достигает почти 14 тысяч рублей за упаковку. Об этом URA.RU рассказали фармацевты.

В крупнейшей в регионе сети аптек «Курганфармация» (принадлежит правительству) упаковку таблеток можно приобрести в единственной аптеке. «По улице Пушкина. Цена за упаковку из 50 таблеток — 11 500 рублей. В наличии несколько упаковок, но продают только там», — уточнили по телефону.

В других аптеках, например, «Живика» и «Аптека от склада» препарат можно заказать. Его обещают привести на следующий день. Стоимость от 11 908 до 12 179 рублей. В аптеке «Новая» таблетки оказались в наличии, но их стоимость составляет 13 860 рублей.

В сети аптек «Здоровье» уточнили, что лекарства нет и вряд ли будут заказывать у поставщика. «Там осталось две упаковки. По 13 690 рублей. Кто их купит», — пояснила фармацевт. В сети аптек «Сазонова» вопросу журналиста URA.RU о наличии в продаже препарата удивились: «В глаза не видели. Только в интернете читали».

Согласно инструкции, таблетки идут, как противовирусное средство против штаммов вирусов гриппа А и В. На 10-дневный курс лечения от COVID-19 необходимо 90 таблеток. Препарат продается по рецепту, имеются противопоказания.

Ранее агентство писало, что власти сообщили о наличии в аптеках препарата от коронавируса. Это же лекарство закупается в медучреждения региона. В правительство также поступает информация о перебоях с противовирусными препаратами в аптеках.