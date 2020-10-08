В курганских аптеках не хватает противовирусных препаратов

Информация о перебоях с противовирусными препаратами поступила властям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Властям Курганской области поступает информация о перебоях с противовирусными препаратами в аптеках. Об этом заявила и. о. заместителя губернатора по соцполитике Лариса Кокорина. Ее обращение опубликовано на сайте областного правительства.

«Поступает информация о перебоях в аптечных сетях с противовирусными препаратами. Росздравнадзору и ФАС дано поручение провести проверки по ценообразованию и срокам их поставки, чтобы исключить перебои», — рассказала чиновница. При этом она отметила, что в медицинских организациях имеются все лекарственные препараты от коронавируса. «Мы также закупаем препарат „Коронавир“ и „Фавипиравир“, данные препараты поступили и в аптечные сети», — добавила Кокорина.

Комментируя обеспеченность медицинским оборудованием, Кокорина заявила, что для инфекционного госпиталя приобретено все необходимое — деньги на это поступили из федерального бюджета в рамках субсидии. Сейчас дополнительно закупаются кислородные концентраторы. Она также напомнила, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией, дополнительные койки для пациентов с COVID-19 развернуты в госпитале для ветеранов войн и областной клинической больнице. Продолжают работать инфекционный госпиталь и отделения в некоторых районных больницах.

В начале октября пациенты инфекционного госпиталя рассказали URA.RU, что лекарства, которые раньше ставили в капельницах и уколах, закончились. Родственница одного из пациентов заявляла, что готова купить лекарства сама, но ей не говорят, какие именно нужны.