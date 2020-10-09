Азербайджан показал, как уничтожает армянских военных. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Антитеррористические учения «Мирная миссия - 2018». Челябинск, армия, пулемет, оружие, вооружение, Сирия, война
Азербайджан наносит удары как по технике, так и по людям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры масштабного уничтожения армянской военной техники. Видео ударов по машинам и военным опубликованы на официальном YouTube-канале ведомства.

«На записях продемонстрированы ракетные и артиллерийские удары, которые корректировались посредством беспилотных летательных аппаратов», — поясняют ситуацию «Аргументы недели». В СМИ подчеркнули, что беспилотники, которыми пользуются ВС Азербайджана были произведены в Турции и Израиле.

Военные уточнили, что азербайджанские солдаты во время наступления успели захватить окопы армянской стороны. Местное Минобороны утверждает, что у Азербайджан берет верх в противостоянии.

Военные действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября после взаимных обвинений Армении и Азербайджана в нападениях. Премьер-министр Армении уже назвал условие, при котором бои будут остановлены.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...