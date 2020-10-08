В Нижневартовске сотрудники правоохранительных органов с участием ОМОН задержали заместителя начальника нефтедобывающего управления нефтяной компании по подозрению в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО. По информации инсайдера агентства, речь идет о сотруднике «дочки» «Роснефти».
По версии следствия, подозреваемый с июня по август получил от двух бизнесменов взятки за содействие в заключении контракта на ремонт и техническое обслуживание нефтепроводов. От одного из предпринимателей порядка трех млн рублей наличными, от второго — срубом дачного дома стоимостью 1,2 млн рублей. «Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя по подозрению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп)», — говорится в сообщении пресс-службы СК ХМАО.
Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, и он помещен под домашний арест. По информации источника URA.RU, знакомого с ходом расследования, речь идет о заместителе начальника НГДУ «Варьеганнефтегаз» (дочерняя компания «Роснефти» — прим.ред.) Сергее Кокошеве. В пресс-службе нефтяной компании от комментариев отказались.
Ранее URA.RU сообщало, что летом в Москве был задержан бывший генеральный директор дочерних компании «Роснефти» в ХМАО и Тюменской области «Варьеганнефтегаз» и «РН-Уватнефтегаз» Игорь Онешко. Силовики подозревают его в том, что руководимые им предприятия добывали нефть из скважин, которые еще не были пущены в эксплуатацию.
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