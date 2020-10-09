Создатель «Новичка» Леонид Ринк уверен, что вещества, найденные в организме блогера Алексея Навального, могли образоваться из-за алкоголя или приема таблеток. Об этом ученый рассказал в интервью журналистам.
«Подтвердила, что не было отравляющего вещества, комиссия ОЗХО. Кто еще может чего-то сказать?», — цитирует Ринка «Национальная служба новостей». Вещества, обнаруженные в организме Навального, не являются боевыми, подчеркнул эксперт.
Ринк объяснил, что такие соединения есть и в бытовой химии. Он уверен, что найденные в анализах блогера вещества, могли оказаться в любых таблетках или моющем средстве.
6 октября эксперты ОЗХО заявили, что якобы нашли в организме Навального «отравляющие вещества», пишет RT. Однако российские токсикологи уверены в других причинах болезни блогера.
Навальному стало плохо в конце августа при перелете из Томска в Москву. Самолет с блогером пришлось экстренно посадить в Омске, где врачам удалось спасти его жизнь, но он впал в кому. Через некоторое время Навального перевезли в клинику в Германии, где ему стало лучше.
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