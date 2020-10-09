Названо происхождение химикатов, найденных в анализах Навального. Ответ создателя «Новичка»

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Встреча Алексея Навального с екатеринбуржцами. Екатеринбург, навальный алексей
Алексей Навальный мог заболеть из-за таблеток или бытовой химии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Болезнь Алексея Навального

Создатель «Новичка» Леонид Ринк уверен, что вещества, найденные в организме блогера Алексея Навального, могли образоваться из-за алкоголя или приема таблеток. Об этом ученый рассказал в интервью журналистам.

«Подтвердила, что не было отравляющего вещества, комиссия ОЗХО. Кто еще может чего-то сказать?», — цитирует Ринка «Национальная служба новостей». Вещества, обнаруженные в организме Навального, не являются боевыми, подчеркнул эксперт.

Ринк объяснил, что такие соединения есть и в бытовой химии. Он уверен, что найденные в анализах блогера вещества, могли оказаться в любых таблетках или моющем средстве.

6 октября эксперты ОЗХО заявили, что якобы нашли в организме Навального «отравляющие вещества», пишет RT. Однако российские токсикологи уверены в других причинах болезни блогера.

Навальному стало плохо в конце августа при перелете из Томска в Москву. Самолет с блогером пришлось экстренно посадить в Омске, где врачам удалось спасти его жизнь, но он впал в кому. Через некоторое время Навального перевезли в клинику в Германии, где ему стало лучше.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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