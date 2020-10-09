В РПЦ прокомментировали информацию о смерти Дмитрия Смирнова

Информация о смерти протоиерея Дмитрия Смирнова не соответствует действительности. Об этом заявили в окружении священнослужителя.
«Это не соответствует действительности», — цитирует «Интерфакс» коллегу Смирнова Федора Лукьянова. По его словам, сегодня он лично разговаривал с протоиереем.
Появившиеся слухи о смерти священника Лукъянов объяснил тем, что накануне в храме, где служит Смирнов, отпевали скончавшегося после болезни клирика. Слухмейкеры могли перепутать этих двух людей.
В конце сентября стало известно о том, что Дмитрий Смирнов попал в реанимацию. В дальнейшем у протоиерея второй раз за несколько месяцев диагностировали коронавирусную инфекцию.
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