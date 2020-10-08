Челябинского экс-министра отправили спасать медицину Златоуста

Спасать медицину Златоуста отправили директора Центра медицины катастроф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Бывший министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин выехал в Златоуст, где принял руководство медициной города. Об этом сообщила URA.RU первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

В новом качестве Приколотин будет работать неопределенное время. «Исполняющая обязанности главврача горбольницы Златоуста Екатерина Паутова ушла на больничный. Лечебное учреждение возглавил директор Центра медицины катастроф Сергей Приколотин. Опыт его работы, в том числе руководства региональным минздравом, должен помочь Сергею Игоревичу разобраться в сложной ситуации в Златоусте», — пояснила URA.RU Гехт.

«Кроме всего прочего, Приколотин еще врач-реаниматолог высокого класса. Сейчас это очень дефицитная специальность, и методическое, организационное сопровождение с его стороны тоже очень ценно», — добавила также первый вице-губернатор.

Горбольница Златоуста фактически представляет собой всю медицинскую инфраструктуру четвертого по величине города Челябинской области. Это целый комплекс лечебных учреждений: стационары, роддом и женские консультации, кардиодиспансер, офисы врачей общей практики и ФАПы. Функционал ее руководителя соответствует обязанностям начальника управления здравоохранения администрации муниципалитета.

Бывшего главу горздрава Андрея Карпова отстранили от должности в апреле, когда Златоуст превратился в один из главных очагов коронавируса в области. Вскоре он сам слег с ковидной пневмонией. Сейчас на фоне роста заболеваемости COVID в регионе горожане жалуются на проблемы с медицинской помощью.