Система здравоохранения Челябинской области работает на пределе Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 9 октября — 303-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 213-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 17 486, выздоровели 13 242 и скончались 515 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 260 112 (+11 493) случая заражения. Вылечились 1 002 329 (+7 054) пациентов — почти 80% от заболевших. Умерли 22 054 (+191) человек — 1,7% от заразившихся.

COVID удерживает рекордный уровень

В Челябинской области по данным на 8 октября зафиксировано 96 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, включая семь школьников, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Накануне в регионе был зафиксирован абсолютный рекорд за последние несколько месяцев, когда количество зараженных достигло 97 человек. Число умерших снизилось до двух человек, при этом причиной смерти у одного из них указан коронавирус, у второго — тяжелые заболевания, коронавирус значится как сопутствующий. Накануне, 7 октября, скончались пять жителей Челябинской области.

Крупнейший вуз Челябинска вводит удаленку

В Челябинском государственном университете два крупных факультета перевели студентов на дистанционное обучение. «Институт права является одним из самых больших факультетов, здесь большинство преподавателей ведут потоковые лекции. Несмотря на то, что у нас не зарегистрировано новых случаев коронавируса и эпидемиологическая обстановка стабильная, было принято решение с 8 октября сроком на две недели перевести обучение на дистанционную форму», — уточнила URA.RU пресс-секретарь ЧелГУ. В вузе отметили, что это позволит сохранить преподавателей в образовательном процессе. Также на дистанционное обучение перешли все студенты (кроме первого курса) другого крупного факультета — лингвистики и перевода.

Школу отправили на карантин из-за вспышки COVID

В школе №1 Копейска с 9 по 18 октября объявлен карантин из-за вспышки коронавируса. В образовательном учреждении подтверждено 11 положительных тестов на COVID, заявили URA.RU в администрации учебного заведения. Там уточнили, что задания учащимся будут передаваться дистанционно: с помощью электронной почты, портала «Сетевой город», а также сайта школы. При этом учить будет 41% педагогов, остальные находятся на больничном, рассказали в школе. В понедельник, 5 октября, школу закрыли на санитарную обработку, а с 6 по 12 октября включительно все начальные классы отправили на досрочные каникулы из-за отсутствия педагогов. Для средних и старших классов ввели строгий масочный режим, однако уже через два дня школу закрыли.

Челябинским зэкам запретили свидания с родственниками

Во всех колониях и СИЗО Челябинской области с 9 октября отменены краткосрочные свидания и личные приемы посетителей. С 12 октября также будут отменены длительные свидания, сообщили URA.RU в ГУФСИН по Челябинской области. Это сделано для предотвращения распространения коронавирусной инфекции», — отметили URA.RU в управлении.

Инфекция закрывает магазины

В Магнитогорске суд на две недели закрыл магазин «Уральский фермер». Причина — злостное несоблюдение санитарных ограничений по коронавирусу. «Сотрудники магазина не использовали средства защиты сами и не требовали этого от покупателей. Также в магазине не соблюдалась социальная дистанция, не были установлены санитайзеры», — пояснили URA.RU в администрации города. В принципе, торговые точки могут закрыть за такое на срок до трех месяцев, либо оштрафовать предприятие торговли на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Магнитогорск является муниципалитетом, где соблюдения санитарных норм по COVID добиваются особенно жестко — но это не спасло от заражения главу города Сергея Бердникова.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

До 18 октября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Он предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. В регионе запрещены массовые мероприятия, а также любые спортивные соревнования с участием несовершеннолетних.