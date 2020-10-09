Политологи уверены, что на отношения двух стран конфликт в Киргизии не повлияет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Беспорядки, начавшиеся после парламентских выборов в Бишкеке, не повлияют на российско-киргизские отношения. Однако для этого Кремль должен выбрать выжидательную позицию. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделились независимый эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов и директор института стран СНГ в Бишкеке Александр Князев.

«Это абсолютно внутренняя проблема Киргизии. Там нет никаких признаков внешней агрессии, нет никаких признаков цветных революций», — подчеркнул Дубнов. По его словам, в настоящее время в Киргизии нет ни одной политической структуры или деятеля с антироссийской риторикой.

Согласен с политологом и Александр Князев. По его словам, суть конфликта в Киргизии — противостояние между кланами. «Все, кто участвуют в этом конфликте, примерно равноценно относятся к России. В отношениях двух стран это ничего не изменит», — рассказал Князев. По его словам, для России в настоящее время крайне важно выбрать выжидательную позицию и не вмешиваться в конфликт.